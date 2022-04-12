36. Çocuk Şenliği 23 Nisan'da "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı çocuk oyunuyla başlayacak - Son Dakika
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36. Çocuk Şenliği 23 Nisan'da "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı çocuk oyunuyla başlayacak

12.04.2022 17:46
36. Çocuk Şenliği 23 Nisan'da "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı çocuk oyunuyla başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının bu yıl 36. kez düzenlediği "Çocuk Şenliği", 23 Nisan'da "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı çocuk oyunuyla başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının bu yıl 36. kez düzenlediği "Çocuk Şenliği", 23 Nisan'da "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı çocuk oyunuyla başlayacak.

Şenlik boyunca ücretsiz sahnelenecek oyunlar, İBB Kent Orkestrası Konseri, etkinlik alanlarında yer alacak aktivitelerin yanı sıra sınırlı kontenjanlı atölyeler çocukların beğenisine sunulacak.

Etkinlik kapsamında 24 Nisan'da Keloğlan Türkülü Masal Dinletisi Atölyesi, Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te 5-9 yaş grubu çocuklar için düzenlenecek.

TRT Türk halk müziği sanatçısı Rüstem Avcı ve masal bilimci Ayşegül Dede'nin hazırladığı atölyede, "Horozunu Arayan Keloğlan" masalı anlatılırken, 7 yöresel türkü seslendirilecek.

"Farkındalık Dilde Başlar Atölyesi" de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te 8-9 yaş grubu çocuklar için yapılacak. Merve Çınar Güngör'ün düzenlediği atölyede, çocukların günlük hayattaki dili kullanmada farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

"Meslekler Atölyesi" ise Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1'de 7-8 yaş grubu çocuklar için 14.00'te başlayacak.

Selin Taşdemir ve Evrim Akdağ'ın yürüttüğü bu çalışma, çocukların gelişim sürecinde mesleklerle ilgili kendi bilgi, beceri ve yetenekleriyle farkındalık sağlamayı hedefliyor.

Şenlik kapsamında oyunlara davetiyeler, Şehir Tiyatroları gişelerinden "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ve mobil uygulamadan temin edilebilecek.

Atölyelere ise yarından itibaren "forms.ibb.gov.tr/sehirtiyatrolari/cocuk-senligi-atolyeleri-basvuru" adresinden kayıt yaptırılabilecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Herkes Sihirbaz Olacak, 23 Nisan, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 36. Çocuk Şenliği 23 Nisan'da 'Herkes Sihirbaz Olacak' adlı çocuk oyunuyla başlayacak - Son Dakika


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