4. ESEV Sanat Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi

4. ESEV Sanat Festivali başladı

27.05.2022 19:19

4. ESEV Sanat Festivali başladı Esenler'de düzenlenen 4. ESEV Sanat Festivali başladı.

4. ESEV Sanat Festivali başladı

İSTANBUL - Esenler'de düzenlenen 4. ESEV Sanat Festivali başladı. Festivale katılanlar müzik, dans gibi etkinliklerle renkli bir gün geçirdi.

Her yaştan insana ücretsiz eğitimlerin verildiği Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), 2 gün sürecek olan 4.ESEV Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi festivale ev sahipliği yaptı. Festivalde yıl boyunca eğitim alan öğrencilerin hazırladığı el emeği ürünler, el sanatları ve geleneksel sanat stantlarında sergilendi. Festivalde Çocuk Kitapları Fuarı meraklıların ilgisine sunuldu. ESEV öğrencileri müzik dinletileri ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çocuklara festivalde patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Festival yarın konserler, imza günü, söyleşiler, eğlenceli etkinliklerle devam edecek.

"Sanat insanı iyi kılar"

Sanatın insandaki eksik olan tarafları tamamladığını ifade eden ESEV Sanat Danışmanı Abdulbaki Kömür, "Bir yıl boyunca öğrencilerimize öğretmenlerimizin öğrettiği kazandığını umduğumuz kabiliyetlerini Esenler ahalisi ve velilerine paylaşıyoruz. İki güne yayılmış bir program kimileri görsel olarak tiyatro sahnesinde görev alacaklar, kimileri alanda eserlerini sergiliyorlar bir tür festival. Sanat insanı donanımlı kılan bir uğraştır özgüven problemi yaşayan öğrencimin performans ve becerilerini ortaya koyduğunda; özgüvenlerinin yerine geldiği, sosyalleşmenin tamamlandığına şahit oluyoruz. İlla burada değil sanatın genel işlevi bu" dedi.

"Güzel bir his"

Işıl Ercan, müzisyen olma hayalini gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Çok heyecan yaptım ama gerçekten çok mutlu oldum çok güzel bir anımdı, 8,5 yaşındayım güzel bir his insanların içinde piyano çalmak. Müzisyen olup hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Mutluyum"

Öğrenirken eğlendiklerini kaydeden Petek Akyol ise, "İki sene kadar kursa fotoğrafçılık kursuna geldik fotoğrafçılık standında durmamız istendi yardımcı oluyoruz bilgi almak isteyenlere. Beş adet fotoğrafım var hocamın fotoğraflarımı beğenip asması beni onure etti" şeklinde konuştu.

4. ESEV Sanat Festivali başladı
4. ESEV Sanat Festivali başladı
4. ESEV Sanat Festivali başladı
4. ESEV Sanat Festivali başladı

YORUMLAR
500
Seda Üren Bambaşka Bir Tarzla Sevenlerine Merhaba Diyor Seda Üren Bambaşka Bir Tarzla Sevenlerine Merhaba Diyor Okul Tıraşı ve Melih Selçuk Cannes'da Yarışıyor Okul Tıraşı ve Melih Selçuk Cannes'da Yarışıyor
Kaynak: İHA

Kadir Topbaş, Festival, Esenler, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 4. ESEV Sanat Festivali başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: 4. ESEV Sanat Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement