Kültür Sanat

43. Kafkasör Festivali boğalı kortej yürüyüşüyle başladı

ARTVİN - Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 43.'sü düzenlenen ve 5 gün sürecek olan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali, boğalı kortej yürüyüşüyle başladı.

Artvin'de bu yıl 43.'sü düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin en önemli organizasyonu olan ve 200 yıllık bir geleneğe sahip boğa güreşleri nedeniyle kortejde güreş boğaları da yerini aldı. Kortej yürüyüşü, 'Ahmetağa' isimli 700 kilo ağırlığındaki boğanın üzerine örtülen Türk bayrağı eşliğinde gerçekleşti. Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, "Biz, 200 yıla dayandığı söylenen bir kültürün temsilcisi olarak 43. resmi Kafkasör Şenlikleri'ni gerçekleştirmek için burada bulunuyoruz. Her ne yaparsanız yapın, insanın önemli unsur olmadığı hiçbir kültürel unsur kıymetli değildir. Onu kıymetli kılan, insanların ona önem vermesidir; onu gelecekte nesillere doğru bir şekilde aktarabilmesidir ve onu sevgiyle yapmasıdır. Misyonunu, yaptıklarını önemsemesidir. Artvin öyle bir coğrafyadadır ki dört tarafı denizlerle çevrili değil, dört tarafı ulu dağlarla çevrili bir yerdir. Ufka bakmak için başınızı dimdik yukarı kaldırmak zorunda kalırsınız. Baktığınızda dışarıdan görünen şudur: Bir çökek arazinin içinde dört tarafı dağlarla çevrili bir coğrafyadır. Dışarıdan bakarsanız çorak zannedersiniz, yoksul zannedersiniz, taşra zannedersiniz. Ama Artvin öyle bir coğrafya, öyle kıymetli bir insana sahiptir ki; eğer Ankara'nın yanına bir başkent koymak isterseniz, ikinci başkent bence Artvin'dir" ifadelerine yer verdi.