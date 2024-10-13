800 Yıllık Eğri Minare Selde Ayakta

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Cami ve köprülerin yıkıldığı selde bile yıkılmayan 800 yıllık Eğri Minare

AKSARAY - Aksaray'da 800 yıl önce Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Alaeddin Keykubad zamanında yapılan Eğri Minare aradan geçen 8 asra rağmen ihtişamı ile ayakta duruyor.

Eğri Minare ihtişamıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde Horasan harcı ve kırmızı tuğlalarla yaptırılan ve ustası tarafından yanı başında bulunan ırmağın ters istikametine eğik inşa edilen Eğri Minare geçmişte yaşanan büyük sel felaketine bile maruz kaldı. 1863'ün Mayıs ayındaki büyük sel felaketinde hemen yanında bulunan cami ve çevresindeki köprüler yıkılırken Eğri Minare dimdik ayakta kaldı. 1890 yılında tekrar inşa edilen Eğri Minarenin camisi Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Döneminde de defalarca sel ve su baskınlarına maruz kaldı.

"Eğri Minare çoğu zaman Pisa Kulesine benzetiliyor"

Eğri Minarenin geçmişi ve yapılışı hakkında bilgiler veren Tarihçi Yazar Mustafa Fırat Gül, "Aksaray Eğri Minare 8 asırlık bir tarihi eserdir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Aksaray'daki en önemli eserlerinden biridir. Yaklaşık 31 metre yükseklikteki Eğri Minare eğik mi yapıldı bu bile bilinmemekte. Ancak tuğladan yapılan minarelerin çoğu aslında eğiktir. Dünyada en eğik eserlerden birisi Pisa Kulesi'dir. Eğri Minare de çoğu zaman Pisa Kulesine benzetilmiştir. Hem yapıldığı yıllar olarak hem de eğikliğinden dolayıdır. Fakat Eğri Minareyle ilgili 2006 yılında yapılan sondaj çalışmaları göstermektedir ki bu yapı sonradan eğilmemiştir. ya baştan eğik yapıldı ya da başka bir durum var. Bu hususta bilim adamları net bir sonuca varamamıştır" dedi.

"Cami ve köprüler yıkıldı ama Eğri Minare yıkılmadı"

Aksaray'da 1863 yılında büyük bir sel felaketinin yaşandığına dikkat çeken Gül, "1863 yılında büyük bir sel felaketi yaşandı. Bu felakette Eğri Minare'nin yanında bulunan cami yıkılmışken bu yapı günümüze sapasağlam gelmiştir. Hatta Eğri Minare'nin kuzeyinde ve güneyindeki köprüler bile yıkılırken Eğri Minare sapasağlam günümüze gelmiş durumdadır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yaptırdığı bu eser Alaeddin Keykubad dönemine tarihlenmektedir. Eğri Minare'nin camisi yakın zamanda restore edilmiştir. Eğri Minare'nin külah kısmı da farklıdır. 1895'den 1920'ye kadar külah kısmı yoktur daha sonradan yapılmıştır. Bunun da muhtemelen kapısı açık kaldıktan sonra rüzgarın tesiriyle külah kısmının yok olduğu ve daha sonradan tamir edildiği bilinmektedir. Eğri Minare Alaeddin Keykubad zamanında yapılmıştır o da 1221-1236 yıllarına aittir. 800 yıl evvel yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.