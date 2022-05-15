9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor

15.05.2022 15:07
9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevinin katıldığı 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı sürüyor.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevinin katıldığı 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma günü merhum şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç anısına açılışı gerçekleştirilen fuar, ???????kitapseverlerle yayınevleri ve yazarları buluşturuyor.

Etkinlikler kapsamında imza günleri, söyleşiler, paneller, konferanslar, yazar öğrenci, yazar okur, yazar sivil toplum kuruluşu buluşmaları gerçekleştiriliyor. Fuarda imza günü etkinliği düzenleyen yazarlar ve yayın evleri, yoğun katılımdan memnun olduklarını belirtti.

Fuar kapsamında okurlarıyla buluşan gazeteci-yazar Nedim Şener, "Malatya'yı herkes kayısısıyla tanırdı, bundan sonra kitap fuarıyla tanıyacak. Daha önce dar imkanlarda yapılan fuar bu yıl büyükşehirlerde bildiğimiz daha geniş fuarları aratmayacak hale gelmiş. Yoğunluğun heyecanı ve gençliğin ilgisi çok iyi. Malatya'ya her geldiğimde seviniyorum ama bu sefer geldiğimde gördüğüm, tanıdığım ve görüştüğüm insanlar ayrıca mutluluk verdiler. Bol kitaplı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fuar 22 Mayısa kadar devam edecek.

9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor
9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor
9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor
9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor
9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor

YORUMLAR
500
CHP'li Ağbaba, Malatya Anadolu Kitap Fuarını Ziyaret Etti: 'Ekonomik Kriz En Çok Kitabı Vuruyor' CHP'li Ağbaba, Malatya Anadolu Kitap Fuarını Ziyaret Etti: 'Ekonomik Kriz En Çok Kitabı Vuruyor' 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı

Malatya Valiliği, Malatya, Kitap, Fuar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
15:01 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 15:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement