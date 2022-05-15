9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor - Son Dakika

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, 300'ü aşkın yazar ve 320 yayınevinin katıldığı 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma günü merhum şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç anısına açılışı gerçekleştirilen fuar, ???????kitapseverlerle yayınevleri ve yazarları buluşturuyor.

Etkinlikler kapsamında imza günleri, söyleşiler, paneller, konferanslar, yazar öğrenci, yazar okur, yazar sivil toplum kuruluşu buluşmaları gerçekleştiriliyor. Fuarda imza günü etkinliği düzenleyen yazarlar ve yayın evleri, yoğun katılımdan memnun olduklarını belirtti.

Fuar kapsamında okurlarıyla buluşan gazeteci-yazar Nedim Şener, "Malatya'yı herkes kayısısıyla tanırdı, bundan sonra kitap fuarıyla tanıyacak. Daha önce dar imkanlarda yapılan fuar bu yıl büyükşehirlerde bildiğimiz daha geniş fuarları aratmayacak hale gelmiş. Yoğunluğun heyecanı ve gençliğin ilgisi çok iyi. Malatya'ya her geldiğimde seviniyorum ama bu sefer geldiğimde gördüğüm, tanıdığım ve görüştüğüm insanlar ayrıca mutluluk verdiler. Bol kitaplı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fuar 22 Mayısa kadar devam edecek.