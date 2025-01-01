Abant ve Kartalkaya\'da Yeni Yıl Coşkusu

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu yaşanıyor.

Yeni yıla kayak merkezinde girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, kaldıkları otellerin canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yedi.

Daha sonra tatilciler otellerinden dışarı çıkarak sıfırın altında 5 derecede karlar üzerinde eğlendi.

Kayak merkezinde bulunan bir otelin kayak hocaları tarafından ışıklı kıyafetlerle gece kayağı yapıldı.

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda da yeni yıl coşkusu yaşandı. Milli parkta bulunan Büyük Abant Otelinde yeni yıl kapsamında eğlence düzenlendi.

Otelin konukları sanatçı Rafet El Roman'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Abant ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, yapılan geri sayımın ardından atılan havai fişekler eşliğinde yeni yıla girdi.