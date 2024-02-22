ABD\'de Harlem Rönesansı sergisi açıldı

Kültür Sanat

NEW ABD'nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi'nde (MET), siyahilerin ilk uluslararası modern sanat hareketi Harlem Rönesansı'nı konu alan sergi açıldı.

"Harlem Rönesansı ve Transatlantik Modernizm" adlı sergide, resim, fotoğraf, heykel ve filmlerden oluşan 160 eser yer alıyor.

New York'ta 1987'den bu yana Harlem Rönesansı'na ilişkin yapılan ilk kapsamlı çalışma olarak kabul edilen sergiye öncülük eden MET yetkilileri, 1920'li yıllarda ortaya çıkan Harlem Rönesansı'nı, uluslararası modern sanatın Afro-Amerikan öncülüğündeki ilk hareketi olarak tanımlıyor.

MET Müzesi Üst Yöneticisi (CEO) ve Müdürü Max Hollein, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bu sergi önemli bir kutlama, inceleme ve Harlem Rönesansı'na genel bakış açısı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Serginin küratörü Denise Murrell de açılıştaki konuşmasında, " Duke Ellington'ın Cotton Club'da performans sergilediğini ve Cab Calloway'in bir orkestrayı yönetirken dans ettiğini göreceksiniz." dedi.

Murell, serginin, New York şehrinin sanat tarihinde, Amerikan sanatında ve uluslararası modernizmde bir boşluğu doldurmaya ve New Yorkluların tarih anlayışını tamamlamaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

Siyahi Amerikalı kimliği, topluluk, kölelik ve siyahilerin günlük deneyimleri gibi temalara odaklanan çalışmalarla öne çıkan Harlem Rönesansı'nın, siyahilere kendi kaderini tayin etme ruhu, yeni bir toplumsal bilinç ve gurur sağlamasıyla siyasi aktivizme öncülük etmesi açısından da Amerikan tarihinde önemli yeri bulunuyor.

Özellikle 1950'ler ve 1960'lardaki Sivil Haklar Hareketi'nin temelinin atılmasında Harlem Rönesansı'nın büyük payı olduğu kabul ediliyor.

Halkın ziyaretine 25 Şubat'tan itibaren açılacak sergi, 28 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.