Adana Karnavalı Coşkusuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana Karnavalı Coşkusuyla Devam Ediyor

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Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 'Dünya Çocukları' temasıyla renkli etkinliklere sahne oluyor.

05.04.2025 15:46
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Adana'da karnaval coşkusu sürüyor

ADANA - Adana'da bu sene 'Dünya Çocukları' temasıyla, 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında yer alan karnaval dün başladı. Atatürk ve Merkez parklarındaki stantları ziyaretçiler gezerken katılımcılar, başlarına portakal çiçeği taçları takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her yıl büyüyen karnaval kapsamında stantların da sayıları artırılarak Atatürk Parkı ve Merkez Park'a yayıldı. Yiyecek stantları Atatürk Parkı'nda, hediyelik eşyalar ise Merkez Park'ta yer aldı. Karnaval renkli görüntülere sahne oldu.

Esnafta mutlu

Öte yandan karnaval kapsamında stant açan esnaflarda talepten oldukça memnun. Karnavalda stant açan esnaftan Mehmet Nuri Erzi, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Erzi, "Karnaval esnaflara can suyu oldu. Zaten Ramazan ayından çıkmıştık, esnafın yüzü gülüyordu birde karnaval olunca çok iyi oldu. Bu karnavalda en az 4-5 ton tavuk döner satmayı hedefliyoruz. Talep çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Herkes hayatında en az 1 kere katılmalı"

Karnavala Şanlıurfa'dan katılan Buse Tenekeci isimli vatandaş, "Beklediğimin çok çok üstünde bir festival. Herkes hayatında en az 1 kere katılmalı ve görmeli. İlk defa geldim ve beklediğim coşkuyu burada buldum" dedi.

"Çok eğleniyoruz"

Ankara'dan ailesiyle gelen Yusuf Mert Binici, "Karnaval çok güzel geçiyor. İyi ki geldik, herkes çıkıp çıkıp gelsin. Biz ailecek çok mutlu olduk" diye konuştu.

Özge Alkan, "Karnaval çok eğlenceli geçiyor. Adana'mızda böyle bir karnaval olduğu çok mutluyum. Her sene karnavala katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Karnaval kapsamında saat 17.00'da kortej düzenlenecek. Karnaval 13 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: İHA

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