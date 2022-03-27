Adana'nın horozu da kebap yiyor - Son Dakika
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Adana'nın horozu da kebap yiyor

27.03.2022 09:38

Adana'nın horozu da kebap yiyor Karnavalda dikkatleri üzerine çeken "Minik" adlı horoz, iş kadını sahibi ile birlikte Adana kebabı yedi Öztürk: "Kangren olunca eve aldım geri de bırakamadım" İş kadını Raziye Öztürk, 3 yıldır evinde beslediği horoz ile Adana'da düzenlenen Portakal...

Adana'nın horozu da kebap yiyor

Karnavalda dikkatleri üzerine çeken "Minik" adlı horoz, iş kadını sahibi ile birlikte Adana kebabı yedi

Öztürk: "Kangren olunca eve aldım geri de bırakamadım"

ADANA - İş kadını Raziye Öztürk, 3 yıldır evinde beslediği horoz ile Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nı gezdi. Karnavalda dikkatleri üzerine çeken "Minik" adlı horoz, sahibi ile birlikte Adana kebabı da yedi.

Karnavalda Cihangir Kebap'ta Adana Kebap yiyerek ilgiyi üzerine çeken Minik, Adana dışından gelenlerin 'Adana'nın horozu da kebap yiyor' sözleriyle ilginç görüntüler oluşturdu. Sahibi Raziye Öztürk Minik ile evin dışında zaman zaman iş yerine de götürerek zaman geçiriyor.

3 yıldır horoz birlikte yaşayan İş kadını Raziye Öztürk, "Minik'i civcivken ayağının kangren olmasıyla birlikte evde beslemeye başladım. Veteriner kontrolünden sonra iyileşince de evden bırakmadık. Bazen arkadaşlarımız hediye olarak tavuk getiriyorlar ama istemedi. Veterineri kıskanç olduğunu söylüyor. Minik ismini koyduğumuz horoz ile birlikte karnaval için gezmeye çıktık. Bütün ilgileri üzerine çeken Minik ile Adanımızın vazgeçilmezi kebapımızı da birlikte yedik" dedi.

Atatürk Parkı'ndaki karnaval alanında gezen Minik ile fotoğraf çektirmek isteyenlerde oldu.

Adana'nın horozu da kebap yiyor
Adana'nın horozu da kebap yiyor
Adana'nın horozu da kebap yiyor

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Raziye Öztürk, Portakal, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Adana'nın horozu da kebap yiyor - Son Dakika


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