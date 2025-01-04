ADSO\'dan Yeni Yıl Konseri

Kültür Sanat

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), yeni yılın ilk konserinde "Altera Ensemble" isimli müzik topluluğu eşliğinde sanatseverlerle buluştu.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Orkestra Şefi ve Besteci Tolga Taviş'in yönettiği konserde, Zibelhan Dağdelen, Rüstem Mustafa, Reşat Güner, Suzan Şenol Sayın, Simge Keskin, Yavuz Akalın, Ege Tokatlı ve Bora Çamoğlu'nun oluşturduğu "Altera Ensemble", ADSO eşliğinde sahne aldı.

Konserde, sanatçılar Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzolla'nın eserlerini Antalya'daki sanatseverler için seslendirdi.

Reşat Güner ve Tolga Taviş'in ney enstrümanını dahil ederek yaptıkları özgün düzenlemelerle farklı bir boyut kazanan Piazzolla'nın sevilen eserleri, "Altera Ensemble"nin yorumuyla dinleyicilere sunuldu.