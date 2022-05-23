Afyonkarahisar'da AKÜFEST başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da AKÜFEST başladı

23.05.2022 18:00
Afyonkarahisar'da AKÜFEST başladı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Festivali (AKÜFEST) kortej yürüyüşü ile başladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Festivali (AKÜFEST) kortej yürüyüşü ile başladı.

AKÜFEST kapsamında İmaret Cami önünden kent meydanına kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, rektör yardımcıları, dekanlar, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kent meydanında gerçekleştirilen programda konuşan Prof. Dr. Karakaş, bahar şenlikleri etkinliğinin, içeriğinin değişmesiyle AKÜFEST'e dönüştüğünü söyledi.

Festival kapsamında konserler ve sanat etkinlikleri düzenleneceğini belirten Karakaş, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği, festivali daha da geliştirerek, özellikle bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarını daha da güçlendirerek inşallah devam ettireceğiz. Üniversite sadece bilgi aktaran kurum değildir. Aynı zamanda öğrencilerini ve toplumu sosyal ve kültürel açıdan geliştiren kurumlardır."

Konuşmalardan sonra AKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları ekibi bir gösteri sundu. AKÜ Devlet Konservatuarı da konser verdi.

Etkinlik, bisiklet ve motosikletli gurubun kent içinde düzenlediği korteji ile sona erdi.

Kent meydanındaki etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, il müdürleri ve üniversite personeli ile öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mehmet Karakaş, Karahisar, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Afyonkarahisar'da AKÜFEST başladı - Son Dakika


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