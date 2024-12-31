Ahilik Müzesi 120 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

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Kırşehir'de 800 yıllık Ahilik teşkilatı ve Anadolu'nun geçmişine ışık tutan Ahilik Müzesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 120 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Anadolu'nun kültürel ve sosyal değerlerini barındıran Kırşehir Ahilik Müzesi'nde, Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik teşkilatından kesitlerle esnaflık üzerine günümüze kadar ulaşan farklı obje, eşya, kıyafet ve el yazmasından oluşan 562'si bağış 612 eser sergileniyor.

Esnaflık, Ahilik teşkilatının geçmişi ve ritüellerinin aktarıldığı müzede, bazı mesleklerin bal mumu heykellerle canlandırılması, pirler ve Ahi Evran-ı Veli'nin odası da mekana renk katıyor.

Türkiye'de müzecilik anlamında kullanılan en büyük dijital ekranın yer aldığı belirtilen Ahilik Müzesi'nde ziyaretçiler bu ekranda şed kuşatılmasını izleyebiliyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, Ahiliğin Türk-İslam kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Teşkilata ev sahipliği yapan Kırşehir'de, Ahilik Külliyesi içerisinde oluşturulan müzenin 23 Eylül 2023'te hizmete girdiğini anımsatan Demiryürek, özel canlandırmaların yapıldığı müzenin 3 kısımdan oluştuğunu dile getirdi.

Ziyaretçilerin karşılandığı birinci bölümünde Ahilik felsefesi, Ahi Evran'ın hayatı, belgeleri, fütüvvetnameleri ile şecerenamelerinin anlatıldığını vurgulayan Demiryürek, şöyle konuştu:

"İkinci kısımda Ahilikte önemli bir yere sahip şed kuşanma töreni, matbah (mutfak), Ahi helvasının yapımının canlandırıldığı bölüm bulunmaktadır. Müzenin son bölümünde ise Selçuklu'dan günümüze Anadolu'da esnaflığın gelişimini sembolize etmek maksadıyla seçilen örneklerden dericilik, ayakkabıcılık ve marangoz gibi esnaf kollarına ait canlandırmalar bulunmaktadır. Müzemizde 562'si bağış olmak üzere 612 eser yer almaktadır. Sivil bağışçılarımızın yanı sıra Kırşehir'deki meslek kuruluşları ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin eserlerin toplanmasında çaba ve gayretleri olmuştur."

"Ziyaretçi sayısının artarak devam edeceği inancındayız"

Müzenin Anadolu'nun kadim değerlerinin gelecek nesillere aktarılması ve Kırşehir'in tanıtımı içinde önemli olduğunu belirten Demiryürek, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelmeye devam ettiğini ifade etti.

Demiryürek, "Müzemiz açıldığı günden bu yana yaklaşık 120 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Kırşehir'e gelen gezginler, turistler ve öğrenci grupları müzemize ilgi göstermektedir. Bundan sonra da ziyaretçi sayısının artarak devam edeceği inancındayız. Kırşehir'e yolu düşen herkesi Ahilik Müzesi'ne bekliyoruz." diye konuştu.