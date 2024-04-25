Kültür Sanat

Ahşap oymacılık son ustaları

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çeyrek asırdır ahşap oymacılık mesleğini sürdüren Atanur Parlak, yaptığı işin son ustalarından birisi olduğunu belirterek, gençlerin farklı mesleklere ilgi duyduğunu söyledi.

Çarşamba ilçesinde babasından öğrendiği ahşap oymacılık mesleğini 25 yıldır sürdüren Atanur Parlak, baba mirası mesleğin son ustalarından birisi olduğunu ifade ederek, el yapımı ürünlerin yerini hazır ürünlerin aldığını belirtti.

Ahşap oymacılığı mesleğine yeni ustaların gelmediğini anlatan Atanur Parlak, "25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Babamda bu işi yapıyordu, bende ondan öğrendiklerimle bunca süredir mesleğe devam ediyorum. Ahşap oyma işçiliği ile yapılan ürünlere günümüzde rağbet azalmış durumda. Eskiden her köyde bu mesleği yapan en az 10-15 kişi vardı. Talepte çok olduğu için yetişenlerde oluyordu. Ama artık özellikle gençlerimiz bu işi yapmak istemiyor. Getirisi daha çok olan kolay mesleklere yönelmiş durumdalar. Bizim yaptığımız işlerden kazandığımız, kendimize yetebilecek kadar.Bu nedenle artık mesleğin son ustalarından biriyim diyebilirim" dedi.

Mesleğin inceliklerinden söz eden Parlak, yaptığı işin çok meşakkatli ve dikkat gerektiren bir meslek olduğunu ifade ederek, ağacı tanımanın ve ona göre ağacı işlemenin önemli noktalardan birisi olduğunu ifade etti.