Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan eserler belirlendi - Son Dakika
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Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan eserler belirlendi

29.05.2022 12:43
Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan eserler belirlendi

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl ikincisi düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nde, 27 kısa film finale kaldı.

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl ikincisi düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nde, 27 kısa film finale kaldı.

ASİFSAD tarafından düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 2 bin 252 kısa film katıldı.

Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Yarın Yarın, Lütfen, Ceo, Wisteria My Love, Deniz Kızı Arıyorum, Kimin Umrunda, Memba, Terra Cene, Eşsiz Manzaralarla Rio, Lale Sineması, Our Only Home, Yüz Yıldır Açılmamış Mektuplar, Akifler, Kıspet, Nereye, Nejia, Smile, Karbafi, Ronaldo, Cemile, Pandemi Akademisi, Bisikletçi, Çöp Dünyası, Jailil ve Khalil, Vona, Karanlığın Tatlı Tadı, Rüya adlı kısa filmler final için hak kazandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın bulunduğu alanda yapılacak festivalde, finale kalan 27 kısa film arasından "Ahmet Uluçay Özel Ödülü", "En İyi Kısa Film", "En İyi Kısa Belgesel", En İyi Animasyon" ve "En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü" kategorilerinde seçilecek kısa filmler ödüllendirilecek.

Yönetmen, yapımcı ve oyuncuların da katılacağı kısa film festivali 2 Haziran Perşembe Zeus Tapınağı'nda film gösterimiyle başlayacak.

Çevrimiçi gösterimler ve atölye çalışmalarıyla devam edecek festival, 4 Haziran'da Gala Gecesi ve ödül töreniyle sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan eserler belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan eserler belirlendi - Son Dakika
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