Kültür Sanat

Aksaray'da 6. kitap günleri başladı

AKSARAY - Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 6.'sı düzenlenen kitap günlerinin resmi açılışı düzenlenen rörenle yapıldı.

Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Kitap Günleri Pazar Semt Pazarında açıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı açılışta binlerce kitap kitap severlerle buluştu. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesinin tüm etkinliklerinde olduğu gibi kitap günlerine de yoğun bir katılım olduğunu belirtti. Başkan Dinçer, "Elbette en önemli amacımız buradaki kitap okumayı sevdirmek, kitap okuma alışkınlığını geliştirmek. Bunun yanında çocuklarımızın gençlerimizin kitaplara ulaşılabilirliğini sağlamak. Burada 100'ün üzerinde yayın evimiz mevcut. Bizzat kitaplara dokunma, inceleme fırsatı bulabiliyorlar. Aynı zamanda bu 9 günlük etkinliğimiz içerisinde de 40'a yakın farklı etkinliklerimiz var. Burada 30'ya yakın ulusal ve yerel yazarlarımız burada konferans, seminer veriyorlar. Onlara katılıp bilgi edinme fırsatı yakalayabiliyor vatandaşlarımız. Çocuk tiyatrolarımız var. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden ve Aksaray'ımıza güzellik katan, kültürünün gelişmesine, artmasına vesile olan bir organizasyonumuz" dedi. Kitap günlerine katılan öğrenciler ise kitap günlerinde birçok kitaba rahatlıkla ulaşabildiklerini ve bunun çok değer kazandırdığını söyledi.

Konuşmaların ardından Kitap Günleri resmi açılış törenini gerçekleştiren Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol heyeti fuar alanında kurulan stantları tek tek gezdi. Aksaray Kitap Günlerinin resmi açılış törenine, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, İl Genel Meclis Başkanı Latif Ağır, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, oda başkanları, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.