Aksaray Eskil'de tarihi Ulu Cami 7 yıldır ibadete kapalı, restorasyon sürüyor - Son Dakika
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Aksaray Eskil'de tarihi Ulu Cami 7 yıldır ibadete kapalı, restorasyon sürüyor

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Aksaray Eskil\'de tarihi Ulu Cami 7 yıldır ibadete kapalı, restorasyon sürüyor
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Aksaray'ın Eskil ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürerken cami yaklaşık 7 yıldır ibadete kapalı bulunuyor. Duvarlarındaki çatlaklar ve zemindeki çökme nedeniyle yeniden restorasyona alınan caminin ilçe halkı en kısa sürede ibadete açılmasını bekliyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan tarihi Eskil Ulu Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ederken, vatandaşlar yıllardır ibadete kapalı olan caminin yeniden ibadete açılmasını bekliyor.

Eskil Ulu Camiinde restorasyon çalışmaları devam ediyor. İlçe halkından emekli öğretmen Yahya Kemal Güdendede (80), Ulu Caminin ilçe halkı için önemli bir ibadethane olduğunu ifade ederek, "Selçuklu eseri Ulu Camimiz ahşaplı bir yapı. İlk yapılışında Selçuklular tarafından mescit olarak yapılmış ama daha sonra kuzey ve batı tarafına olmak suretiyle iki defa büyütülmüş. Ulu Camimizin tarihi bir özelliği var, Süleyman Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Altında ırmak akan Eskil kazası Ulu Camisi yazın serin kışın ise sıcak olur' diyor. Bu camimiz yaklaşık 7 senedir kapalı. Biz de mağduruz. Ulu Camimizin maneviyatı var. Burada namaz kıldığımız zaman başka bir manevi huzur duyarız. Burası aynı zamanda selatin camisi olarak da bilinir. Bundan 30-40 sene önce Eskil ilçesinin tüm yaylaları Cuma günleri buraya gelir burada namaz kılarlardı. Biz de köyden gelir burada namazımızı kılardık. Köyden gelenlerde buradaki insanlara misafir olurlar ve Müslümanlar arasında bir kaynaşma olurdu. Camimiz uzun zamandır kapalı. Benim bildiğim 3 defa minare yapıldı ve yıkıldı. Burası ibadete kapanmadan önce Ankara Hacettepe Üniversitesinden sanat tarihi hocaları buraya geldiler. Camimiz hakkında bilgiler alıp gitmişlerdi ve ondan sonra kapandı, bir daha da açılmadı. Namaz kılamıyoruz, üzüntülüyüz, biran önce yapılmasıyla birlikte ibadete açılsın istiyoruz" dedi.

Dursun Altan ise, "Camimiz daha önce birçok defa restorasyon ve tadilat geçirmiş olmasına rağmen duvarındaki çatlaklıklar ve zeminin çökmesinden dolayı tekrar restorasyona alınmıştı. Camimizin restorasyonu bitip en kısa zamanda ibadete açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Camimiz yaklaşık 2020 yılından buyana ibadete kapalı. Bir dönem restorasyondan sonra açılsa da çatlaklar ve zemin çökmesinden dolayı tekrar restorasyon kapsamına alındı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAksarayKültürGüncelEskilCamiSon Dakika

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