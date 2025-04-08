Ali Erbaş: Nikahsız Birliktelik Reddediliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ali Erbaş: Nikahsız Birliktelik Reddediliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, nikahsız birlikteliklerin reddedildiğini ve aile yapısının güçlenmesi için nikahların artması gerektiğini vurguladı.

08.04.2025 22:20
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz"

"Aileyi nasıl oluşturacağız, nikahların artmasıyla oluşturacağız"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz. Müslüman bir toplum olarak nikahsız birliktelik ifadesini reddediyoruz. Çabamız bu gayretimiz bu" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Evlilik Okulu projesinin açılış programı bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Programında konuş Ali Erbaş, "Gerçekten çok önemli bir eğitim 'Aile Okulu'. Aile toplumun bel kemiği, çekirdeği. Her zaman söylüyoruz ya aile sağlam olursa toplum sağlam olur, millet sağlam olur, insanlık sağlam olur" diye konuştu.

Bir aile neslinin nasıl çoğaldığından bahsedip, kendi ailesinde örnek veren Erbaş, "Nice güzel örnek aileler var. Çocukluluğuma gidiyorum, biz 7 kardeşiz. Yani ailemiz 9 kişi olduğu ve bu 9 kişinin bir kaptan yemek yediği yıllarım geçti benim. Bir kaptan 9 kişi yemek yedik. Yengem geldi 10 kişi olduk, sonra yeğenlerim geldi 11 olduk, 12 olduk, 12, 13 kişi biz aynı kaptan yemek yedik yıllarca. Sonra biz çoğaldık, çoğaldık geçen yıl anacığım 95 yaşında vefat ettiğinde, üşenmedim babamla annemin nesli kaç kişi olmuş diye, tabii gelinleri ve damatları da saydım. Tabii birkaç hafta önce o listeye birkaç isim daha ilave edildi. Bir baktım 128 kişi olmuş bizim ailemiz. Bu 7 kişi dediğim gibi damatlar ve gelinleri de sayarak söylüyorum 128 kişilik bir nesil, bir aile olmuş" ifadelerini kullandı.

Aile yılından ve bu yıl ilki gerçekleştirilen 13-20 Mart İyilik Haftasından bahseden Erbaş, "Biliyorsunuz 'Aile Yılı' Cumhurbaşkanımızız kararnamesi ile onaylanan gerçekleşen 'Aile Yılı'. Aynı zamanda bu yıl Mart Ayının 13 ile 20'si arasında başlattığımız ilk defa 'İyilik Haftasını' başlattığımız bir yıl bu yıl. Neden 13-20 Mart arasını belirledik, çünkü vakfımızın kuruluşunun 50'nci yılı idi. 13 Mart günü kuruldu, 13 Mart Günü uluslararası İyilik Ödüllerimizi verdik. Bütün kurumlara ve bakanlıklara bundan sonraki yıllarda 13 Mart 20 Mart arasını 'İyilik Haftası' olarak değerlendirelim, kutlayalım istedik" şeklinde konuştu.

TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Türkiye'de 502 noktada Aile ve Rehberlik Merkezi kurduklarını söyleyen Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak aile konusunu bütün konularımızı önüne koyuyoruz, baştan beri öyleyiz. O yüzden 502 noktada Aile ve Rehberlik Merkezlerimiz oldu. En son 502'ncisini burada Ankara'da Gölbaşı'nda açtık hemen Ramazan'ın başında" sözlerini söyledi.

"Aileyi nasıl oluşturacağız, nikahların artmasıyla oluşturacağız" diyen Erbaş, "Nikah Efendimizin en önemli sünnetlerinden birisidir. Nikah benim sünnetimdir, kim nikahtan uzak olursa benim sünnetimden uzak olursa benden değildir buyuruyor. Derdimiz gençlerimiz nikahlansınlar, meşru bir şekilde müslümanca. Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz. Müslüman bir toplum olarak nikahsız birliktelik ifadesini reddediyoruz. Çabamız bu gayretimiz bu" diye konuştu.

Programda konuşan, TDV Genel Müdürü İzani Turan ise, "Arzumuz şudur yeryüzünde iyilik egemen olana kadar biz durmadan çalışacağız, davet edeceğiz dolayısıyla sizlerle de saflarımızı sıklaştıracağız ki yeryüzünü iyilik kurtarsın, iyilikler yer yüzüne yayılmış olsun" dedi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Ali Erbaş, Politika, Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ali Erbaş: Nikahsız Birliktelik Reddediliyor - Son Dakika

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