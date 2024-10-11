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Altın Kuşak Köyü'nde asırların eskitemediği gelenek

Şırnak'ta inanç ve kış hazırlıklarının bitirilmesi festival havasında kutlanıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta merkez Balveren Beldesi'ne bağlı Altın Kuşak Köyü'nde yaklaşık 400 yıldır köylüler kış hazırlıklarını bitirmelerinin ardından hem mezarlık ve toplu yemek töreni düzenliyor hem de çeşitli etkinlikler ile kış hazırlıklarının bitirilişini kutluyor.

Beldeye bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, kış hazırlıklarının tamamlanmasıyla asırlardır Altın Kuşak Köyü'nde bir araya gelerek hem yemekler pişirip panayır havasında etkinlik düzenliyor, hem de burada sahabe mezarları olduğunu bilip Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyor.

Etkinliğe gelen Metin Uysal, buraya her sene bu vakitlerde geldiklerini, aşağıdaki köyde de bu şekilde bir festival yapıldığını söyledi. Buranın hem tarihsel hem de kültürel bir değeri olduğunu aktaran Uysal, "Bunu iki açıdan da değerlendirebiliriz. Birisi toplumsal kültür açısından, birisi de inançsal açıdan. İnançsal açıdan, burada iki tane sahabenin yıllar önce şehit düştüğü, türbesi üzerinde vatandaşlar hastalıklarına, dileklerini dile getirirler. Bu şekilde şifa bulduklarını ve dileklerinin yerine geldiğini inanılıyor. Bu nedenle her yıl burada bir festival havasında etkinlik yapılıyor. Gelen diğer arkadaşlar da bizim misafirlerimizdir. Onlarda hem bizleri ziyaret ediyor hem de dileklerini dile getiriyorlar, dua ediyorlar. Bu şekilde inançlarının gereğini yapıyorlar" dedi.

Diğer açıdan da kültürel durumu olduğunu aktaran Uysal, "kültürel olarak da, her sene bağ, bahçe ve diğer işleri bittiğinde burada toplu yemek verilir. Yemekler meydana serilir ve hiç kimse sofraya konulan tabağın kime ait olduğuna bakmaksızın, gidip sofraya oturur ve orada yemek yer. Böyle bir kültürel dayanışma oluyor. Bu işlerin bittiğine dair bir kutlama yapılıyor. Güz aylarına, kış aylarına giriliyor. Yaz aylarında işlerinin bittiği ve daha böyle bir kış sürecine girilirken onu kutlamasına giriliyor. Bu şekilde festival havasında yemekler yapılıyor, oyunlar oynanıyor, yöresel kültürel oyunlar oynanıyor. Bu şekilde devam eden bir süreçtir. Daha çok bizim dedelerimizin çok eski bir geleneğidir. Bizler de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.