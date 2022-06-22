Amasya Tamimi'nin 103. yıldönümü - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya Tamimi'nin 103. yıldönümü

22.06.2022 18:02

Amasya Tamimi'nin 103. yıldönümü Amasya'da, Milli Mücadele'nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasının belirlendiği Amasya Tamimi'nin ilan edilişinin 103. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya Tamimi'nin 103. yıldönümü

AMASYA - Amasya'da, Milli Mücadele'nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasının belirlendiği Amasya Tamimi'nin ilan edilişinin 103. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saraydüzü Kışla Binası önündeki törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çelenkler sunuldu. Atatürk ve arkadaşlarının Amasya Tamimi'ni yayımlayışları temsili olarak canlandırıldı.

Amasya Tamimi'nde yer alan "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ifadesine dikkat çeken Vali Mustafa Masatlı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti. Masatlı, birbirinden önemli etkinliklerin yapıldığı 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Haftası'nın kentte coşkuyla kutlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 12 Haziran 1919'da kente gelen Mustafa Kemal Paşa'nın Müftü Tevfik Efendi'nin "Paşam, Amasya emrinizdedir" sözleriyle karşılandığını hatırlattı. O günlerde verdiği hutbede Milli Mücadele'ye destek olunması gerektiğinin altını çizen vaiz Abdurrahman Kamil Efendi'nin de biriktirdiği altınlarını Atatürk'e verdiğine işaret eden Başkan Sarı, bunun Milli Mücadele'nin ilk maddi yardımı olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' Elazığ'a ulaştı TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' Elazığ'a ulaştı Samsun ve Amasya için sağanak uyarısı Samsun ve Amasya için sağanak uyarısı
Kaynak: İHA

Amasya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Amasya Tamimi'nin 103. yıldönümü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 18:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya Tamimi'nin 103. yıldönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement