Amos Antik Kenti Aydınlatıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Amos Antik Kenti Aydınlatıldı

Amos Antik Kenti Aydınlatıldı

Marmaris'teki Amos Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı, ziyaretler artık gece de mümkün.

31.12.2024 18:16
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Marmaris'in 20 kilometre güneybatısında Asarcık Tepesi'nde yer alan antik kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in başkanlığında geleceğe miras projesi kapsamında 2024 yılı çalışmaları tamamlandı, 2025 yılı çalışmaları ise şubatta başlayacak.

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsüne alınan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmaları, Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ile Martı Otel ve Marina sponsorluğunda sürecek.

MTO sponsorluğunda antik kentte güvenlik kameraları ve fotokapanların ardından, arkeologların gözetiminde 50 solar led projektör yerleştirildi.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, odanın kuruluşunun 30. yılı anısına Marmaris'e kalıcı bir eser bırakmak istediklerini söyledi.

Antik kentte kamera ve fotokapanlarla güvenliğini arttırdıkları anlatan Ayhan, "Kentin ören yeri statüsüne alınmasını umuyoruz. Her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan Amos, Marmaris'te kültür turizminin başlaması konusunda başı çekiyor. İlerleyen yıllarda gece müzeciliğine uygun hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Amos Antik Kenti bundan böyle akşam saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapacak tekneleri ışıklarıyla karşılayacak." diye konuştu.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer de güvenlik ve aydınlatma çalışmaları sonrası artık geceleri de kentin ziyaret edilebileceğini belirtti.

Yüzey araştırmalarına 2019'da başlanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda nekropol alanı, Athena tapınağı, kamusal sarnıç, antik yol ve merdivenlerin bir kısmı, sivil konutların bir bölümü ve tiyatronun sahne binası ortaya çıkarıldı. Antik dönemde "thermopolium" olarak adlandırılan bir lokanta ile depolama alanı olarak kullanıldığı tahmin edilen bir bölüm keşfedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Amos Antik Kenti Aydınlatıldı - Son Dakika

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