Amsterdam'da Anadolu ezgileri dinletisi - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Tolgahan Çoğulu, ayarlanabilir mikrotonal gitarıyla Anadolu ezgilerini Hollandalılar için çaldı.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) organizasyonuyla Amsterdam Konser Salonu'nda gerçekleştirilen dinletide çok sayıda Hollandalı ve Türk müzikseverin yanı sıra Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan da yer aldı.

"Anadolu'nun mikrotonları" mottosuyla yapılan dinletide Çoğulu'nun yanı sıra Neyzen Cengiz Arslanpay ve piyanist Ere Lievonen de Anadolu ezgilerinden seçmeler sundu.

Çoğulu, konserin ardından Hollandalı müzisyenlere ayarlanabilir mikrotonal gitar dersi verdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çoğulu, 21. yüzyılın klasik gitarı olacağına inandığı ve tüm perdeleri yer değiştirebilen ayarlanabilir mikrotonal gitarın patentini aldığını bildirdi.

Bu enstrümanla müziğinin tüm tonlarının eksiksiz ve bozmadan çalınabileceğini belirten Çoğulu, gitarının başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede beğeniyle takip edildiğini aktardı.

Konsere, YEE'nün yanı sıra Amsterdam Belediyesi, Amsterdam Sanat Fonları Derneği ve Amsterdam konser salonu katkı sağladı.