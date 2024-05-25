Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Prens İgor Operası Prömiyeri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Prens İgor Operası Prömiyeri

Ankara Devlet Opera ve Balesi\'nden Prens İgor Operası Prömiyeri

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan Rus operasının en seçkin örneklerinden Prens İgor operası prömiyerini gerçekleştirdi. Alexander Borodin'e ait olan eser, İlya İlin'in rejisi ve Volkan Ersoy'un koreografisiyle Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Eser, tarihsel bir Rus destanından uyarlanarak, Rus Beyi İgor'un Kıpçaklar'a başkaldırışını ve esir alınışını anlatıyor. Prömiyerde, başrolleri Eralp Kıyıcı, Aslı Kıyıcı, Şenol Talınlı, Tuncay Doğu ve Yiğitcan Tatlıoğlu gibi isimler canlandırdı. Eser, 27 Mayıs'ta yeniden seyirciyle buluşacak.

25.05.2024 23:09
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Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) sahneye konulan Rus operasının en seçkin örneklerinden Prens İgor operası prömiyer yaptı.

Bestesi Alexander Borodin'e ait olan ve ilk kez 1890'da sahnelenen eser, İlya İlin'in rejisi, Volkan Ersoy'un koreografisiyle Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Orkestrayı Viachaslau Charnukha'nın, koroyu İvan Pekhov'un yönettiği eserin kostümleri Gazal Erten, dekor tasarımı Özgür Usta, ışık tasarımı Bülent Arslan ve Ali Gökdemir imzası taşıyor.

Tarihsel Rus operalarının en iyi örnekleri arasında gösterilen ve Prens İgor destanından uyarlanan eserde, 12. yüzyılda Rus Beyi İgor'un ve oğlu Vladimir'in Kıpçaklar'a başkaldırışı ve Kıpçak Hanı Konçak tarafından esir alınışı anlatılıyor.

Prömiyerde, "Prens İgor"'u Eralp Kıyıcı, "Yaroslavna"yı Aslı Kıyıcı, "Vladimir İgoreviç"i Şenol Talınlı, "Prens Galitski"yi Tuncay Doğu, "Konçak Han"ı Yiğitcan Tatlıoğlu, "Konçakovna"yı Ezgi Karakaya, "Ovlur"u Barış Yanç, "Yeroşka"yı Metin Turan, "Skula"yı Levent Akev, "Poloveç Kızı"nı Esin Talınlı, "Dadı"yı Güzin Yıldız ve "çocuk sanatçı"yı Rengim Tunaç canlandırdı.

Yaklaşık 3 saate süren 2 perdelik eser, dakikalarca ayakta alkışlandı. Eser, 27 Mayıs'ta Opera Sahnesi'nde yeniden seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Prens İgor Operası Prömiyeri - Son Dakika

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