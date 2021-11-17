Ankara Eğitim Platformu yüz yüze eğitimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ankara Eğitim Platformu, okullarda HES kodu sorgulaması, karantina uygulamalarının takibi ve ailelerin sürece duyarlı katılımının yüz yüze eğitimin sorunsuz devamlılığını sağladığını bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlamasından beri okullarda Kovid-19 tedbirlerine uyma durumunun topluma kıyasla çok daha iyi seviyelerde olduğu kaydedildi.

"HES kodu sorgulaması, karantina uygulamalarının ciddi takibi ve ailelerin sürece duyarlı katılımı eğitimin sorunsuz devamını sağlamıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının okulların açık kalmasındaki kararlı duruşunun veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim-öğretimin sürekli olmasındaki taleplerini desteklediği vurgulandı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan kapanma döneminden sonra okula dönmenin öğrencilerin gelişimleri için sağlık, eğitim ve sosyal açıdan daha yararlı olduğu belirtilen açıklamada, "Ara tatil öncesi yapılan yüz yüze eğitimde öğrencilerin eğitim-öğretim koşullarına geri döndürülmesine ve okula uyum sağlamalarına odaklanılmıştır. Böylece okullarına dönen öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerine kaldıkları yerden devam etmeleri sağlanmıştır." değerlendirmesi yapıldı.