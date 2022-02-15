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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Gala Konser" verecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Gala Konser" verecek

15.02.2022 11:38
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Gala Konser" verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 19 Şubat'ta "Gala Konser"i sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 19 Şubat'ta "Gala Konser"i sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "La Forza del destino" uvertürüyle başlayacak konserde Giuseppe Verdi ve Giacomo Puccini'nin ölümsüz eserlerinden aryalar seslendirilecek.

Orkestrayı şef Andrea Solinas'ın yöneteceği konserde soprano Arzu Aydoğdumu, Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Serap Demirhan Işık, Sema Suna, Burcu Bükem Kuru ve Nurdan Küçükekmekçi sahne alacak.

Mezzo-soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Burak Pektaş, Göksay Yaran, bariton Serhat Konukman, Melih Tepretmez, Mehmet Ali Tutar, bas-bariton Umut Tarık Akça, bas Şafak Güç ile Engin Suna da konserde solist olarak yer alacak.

Konserin başkemancılığını ise Demet Emen üstlenecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 19 Şubat saat 20.00'de gerçekleştirecek "Gala Konser"in bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira. Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

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Giacomo Puccini, Antalya, Konser, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Gala Konser' verecek - Son Dakika


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