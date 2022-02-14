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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri" verecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri" verecek

14.02.2022 16:21
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri" verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Konseri"ni 17 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Konseri"ni 17 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek konserde piyanist Metin Kiper, soprano Işılay Meriç Karataş, mezzo-soprano Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş ve Dağhan Ergün ile bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.

Hazırlıklarını sürdüren sanatçılar, Antalya Müzesi'nde 17 Şubat saat 15.00'te sahne alacak.

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Antalya, Karataş, Opera, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Müze Konseri' verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri" verecek - Son Dakika
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