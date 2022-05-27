Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Seslerin Büyüsü" konseri - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Seslerin Büyüsü" konseri

27.05.2022 15:14
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Seslerin Büyüsü" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Korosu, "Seslerin Büyüsü" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Korosu, "Seslerin Büyüsü" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 31 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Şef Mahir Seyrek'in yönetimindeki koro, konserde, Verdi, Kalman, Lehar, Offenbach ve Bizet'in eserlerinden seçkin örnekleri, piyanist Metin Kiper eşliğinde icra edecek.

Konserde, solist sanatçılar Serap Demirhan Işık, Işılay Meriç Karataş, Bilge Yılmaz, Seçil Eyilikeder, Tuğçe Oğuzülgen, Dağhan Ergün, Baha İşler ve Mehmet Ali Tutar, "Şen Dul", "Çardaş Prensesi", "Hoffmann'ın Masalları", "La Traviata" ve "Carmen" eserlerinin en bilinen parçalarını seslendirecek.

Sanatseverler konserin biletlerini, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Seslerin Büyüsü' konseri - Son Dakika


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