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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Pandemic" balesini sahneleyecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Pandemic" balesini sahneleyecek

24.01.2022 10:31
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Pandemic" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sağlık görevlilerine ithaf edilen "Pandemic" isimli baleyi bu sezon son kez 27 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sağlık görevlilerine ithaf edilen "Pandemic" isimli baleyi bu sezon son kez 27 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından önem taşıyan eserin libretto ve koreografisi Armağan Davran ile Volkan Ersoy'a ait.

Müzikleri Bach, Vivaldi ve Handel'e ait eserin içerisinde tiyatral anlatımın da ağırlıkla yer alması sebebiyle Emre Akyurt anlatıcı olarak yer alacak.

Dijital efekt ve özel tasarlanmış video görüntüleri ile desteklenen eserde dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Yaşanılan zorlu sürecin kahramanları olan sağlık görevlilerine ithaf edilen "Pandemic" balesinde, Antalya DOB bale sanatçıları Laroslava Volkova, Tolga Burçak, Derya Tokgöz, Yağızhan Danış, Sevim Yıldız, Volkan Altunel, Milina Fidan, Burak Özbek, Seda Manaz, Umut Çaltekin, İlayda Binzet ve Artur Ivanov sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 27 Ocak saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak gösterinin bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişiyor. Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Pandemic balesini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi Pandemic balesini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi Pandemic balesini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi Pandemic balesini sahneleyecek

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Antalya, Opera, Bach, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Pandemic' balesini sahneleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi "Pandemic" balesini sahneleyecek - Son Dakika
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