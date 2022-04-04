Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Çello Yıldızları Alaturka" konseri - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Çello Yıldızları Alaturka" konseri

04.04.2022 14:26
Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Çello Yıldızları Alaturka" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları Alaturka" konserini bu sezon son kez 7 Nisan'da sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları Alaturka" konserini bu sezon son kez 7 Nisan'da sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, çello sanatçıları hazırladıkları alaturka konseptli özel konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Mehmet Gökhan Bağcı, klarinet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak. Bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz ve Tolga Burçak danslarıyla eserlere eşlik edecek.

Gecede, "Nihavent Longa, Gelivera Deresi, Fikrimin İnce Gülü, Gözelim Yar Gözelim, Ay Laçin, Sarı Gelin, Çalın Davulları, Aman Avcı Vurma Beni, Gel Gör, Hicaz Mandıra" eserleri seslendirilecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, 7 Nisan saat 20.00'de başlayacak konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

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Antalya, Medine, Nisan, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesinden 'Çello Yıldızları Alaturka' konseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Çello Yıldızları Alaturka" konseri - Son Dakika
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