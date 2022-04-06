Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri

06.04.2022 12:00
Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konserini 9 ve 12 Nisan'da sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konserini 9 ve 12 Nisan'da sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik biçimde hazırladıkları özel konser ile sahne alacak.

Şef Serdar Yalçın'ın yöneteceği gecede, koro şefliğini Mahir Seyrek üstlenecek. Neşet Ertaş'ın en sevilen türkülerinin farklı yorumla seslendirileceği konserde soprano Sema Çavuşoğlu Suna, mezzo soprano Semiha Derya Boran, tenor Burak Pektaş ve bas-bariton Ümit Burak Tekinay solist olarak sahnede olacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, 9 ve 12 Nisan'da saat 20.00'de başlayacak konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

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Neşet Ertaş, Antalya, Nisan, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesinden 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri - Son Dakika


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