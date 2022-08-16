Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist Müslüman oldu - Son Dakika
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Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist Müslüman oldu

16.08.2022 11:40
Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist Müslüman oldu

Antalya'nın Kaş ilçesine tatile gelen İngiliz turist Giorgio Minomini, kendisini eşlik eden rehberden etkilenerek Müslüman oldu ve ismini "Muhammed" olarak değiştirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesine tatile gelen İngiliz turist Giorgio Minomini, kendisini eşlik eden rehberden etkilenerek Müslüman oldu ve ismini "Muhammed" olarak değiştirdi.

İngiltere'den gelen Minomini, rehber eşliğinde ilçede gezintiye çıktı. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerini inceleyen İngiliz turist rehberin namaz kıldığını gördü. Rehberden namaz hakkında bilgi alan Minomini, Müslümanlığı araştırmaya başladı.

Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Minomini, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Minomini için Kalkan Mustafa Özgen Camisi'nde ihtida töreni düzenlendi. Din görevlileri Yalçın Oran ve Özcan Doğan'ın eşliğinde kelimeişehadet getiren Minomini, Müslüman olarak "Muhammed" ismini aldı.

Minomini'ye İslam'ın şartları anlatıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist Müslüman oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist Müslüman oldu - Son Dakika
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