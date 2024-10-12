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Kültür Sanat

Antika Gramafonlara İlgi Azalıyor

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Ahmet Zihni Marangozoğlu, antika gramafonlara olan ilginin azaldığını belirtti, uygun fiyatlı gramafonlar üretiyor.

12.10.2024 10:00
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Yeni nesil plaklar, antika gramafonlara ilgiyi azalttı

35 yıldır antika gramafonlara ses veriyor

İnsanların unuttuğu, hatıra olarak sakladığı gramafonları tamir ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 35 yıldır antika gramafonları yenileyerek eski haline getiren 58 yaşındaki Ahmet Zihni Marangozoğlu, gelişen teknoloji nedeniyle antika gramafonlara ilginin azaldığını söyledi.

Gaziantep'te yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Zihni Marangozoğlu, babasından öğrendiği tamircilik mesleğini 35 yıldır devam ettiriyor. Mesleğini aşka sürdüren Marangozoğlu, Tarihi Yeni Han'da 50 ila 150 yıl arasında değişen, unutulmaya yüz tutmuş antika gramafonları tamir ederek günümüze kazandırıyor.

30 yılı aşkın tamir edilmemiş gramafonların tamirini yaparak ses veren ve ahşaplarını yenileyerek yeni tasarımlar ekleyen Marangozoğlu, yenilediği gramafonlarla koleksiyon ve antika severlerin gözdesi haline geliyor.

Antika gramafonlara fiyatından dolayı ilginin azaldığını belirten Marangozoğlu, 8 ila 10 bin TL gibi makul fiyatlara antika gramafonlara benzer gramafonlar yaparak her kesime hitap ettiğini söyledi.

"Tamircilik mesleği ölmeye başladı."

İnsanların gramafona olan ilgisinin azaldığını belirten Ahmet Zihni Marangozoğlu, mesleğin ölme noktasına geldiğini söyleyerek, "İnsanlarımız antika gramafonlardan sıkıldı. Antikaların yerini elektrikli plaklar devralınca tamircilik mesleği de ölmeye başladı. Buraya tamir için getirilen ortalama 50 ila 150 yıllık gramafonları yeniliyoruz, mobilya dizaynlarını da yapıyoruz. Sahiplerine öyle teslim ediyoruz" dedi.

"İnsanların unuttuğu, hatıra olarak sakladığı gramafonları tamir ediyoruz"

İnsanların unuttuğu, hatıra olarak sakladığı gramafonları tamir eden ve mesleği gençlere öğreterek ileriye taşımak isteyen Marangozoğlu, "Antika gramafonlar revaşta ama çok pahalı. İyi bir antika gramafon ortalama 70-80 bin TL ama biz onun kadar kaliteli olabilecek ve fiyat olarak ta çok makul olabilecek gramafonlar satıyoruz. Biz bu mesleği severek yapıyoruz. İnsanların unuttuğu, hatıra olarak sakladığı gramafonları tamir ediyoruz. Bu mesleği ileriye taşımak için gençlere öğretmek istiyorum fakat herkes fabrikada çalışmak istiyor. Bu mesleğin geleceğinin olmadığını zannediyorlar" ifadelerini kullandı.

"8 bin TL'den başlayan fiyatla gramafon üretiyorum"

Marangozoğlu her kesimin alabileceği gramafonlar ürettiğini söyleyerek, Burada bu atölyede, antika gramafonların yanı sıra 8 bin TL gibi makul fiyattan gramafonlar üretiyoruz. Tasarımlarıyla birlikte, mobilyalarıyla birlikte yapıp satıyoruz. Böylelikle herkes alıp kullanabiliyor. Herkes birbirine hediye edebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Gramafon, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antika Gramafonlara İlgi Azalıyor - Son Dakika

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