"Art On Antalya" sanatseverlere kapısını açtı - Son Dakika
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"Art On Antalya" sanatseverlere kapısını açtı

06.06.2022 15:30
"Art On Antalya" sanatseverlere kapısını açtı

Kolleksiyoner Nil ve Oktay Duran tarafından kurulan ve özgün güncel yaklaşımlara ev sahipliği yapan "Art On Antalya" resim sergisini The Land of Legends Shopping'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kolleksiyoner Nil ve Oktay Duran tarafından kurulan ve özgün güncel yaklaşımlara ev sahipliği yapan "Art On Antalya" resim sergisini The Land of Legends Shopping'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends Shopping de sanatseverler ile buluşan "Art On Antalya", 15 sanatçı ve bağımsız sanatçıların eserleriyle, misafirlerine eşsiz bir sanat deneyimi sunmaya başladı.

Yapıt ile izleyici arasında aktif bir rol oynamaya odaklanan "Art On Antalya", özel seçkisi ile yıl sonuna kadar açık olacak.

Sergide sanatçılar Oddviz, Ufuk Yılmaz, Gürsel Soyel, Ali Dolanbay, Damla Sarı, Olcay Kuş, Onur Mansız, Sencer Vardarman, Koray Tokdemir, Mert Diner, Canan Dağdelen, Ali Dolanbay, Hüseyin Aksoylu'nun eserleri yer alıyor.

YORUMLAR
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Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası The original clock of the historical Clock Tower got stolen and replaced with a plastic one The original clock of the historical Clock Tower got stolen and replaced with a plastic one
Kaynak: AA

Oktay Duran, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Art On Antalya' sanatseverlere kapısını açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Art On Antalya" sanatseverlere kapısını açtı - Son Dakika
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