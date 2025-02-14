Aşık Ruhsati'ye Kardan Anma

Kültür Sanat

Aşık Ruhsati anısına ölüm yıl dönümünde kardan büstünü yaptılar

SİVAS - Sivas'ta zanaatkarlar, Türk halk ozanları arasında önemli bir yere sahip olan Aşık Ruhsati'yi anmak için, ölüm yıl dönümünde kardan büstünü yaptı.

Zanaatkarlar Çarşısı'nda bir araya gelen ustalar, Aşık Ruhsati anma günü kapsamında kardan heykel çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından tamamlanan büst, vatandaşların ilgisini çekti. Kardan Aşık Ruhsati büstü görenler, bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Heykeltıraş olan Kerim Emre Kököz, "Yoldan geçen insanlar özellikle buraya uğrayarak fotoğraf çektirdi. Büstü çok beğendiklerini söylediler" dedi.

Büstün yapım süreci hakkında bilgi veren Kököz, "Zanaatkarlar Çarşısı'nda bulunan değerli arkadaşlarımız ve ustalarımızla birlikte bu büst çalışmasını yaptık. Türk halk ozanları içinde en değerli isimlerden biri olan Aşık Ruhsati'yi, büstünü yaparak canlandırmaya çalıştık. Önce karı dikdörtgen bir kütle haline getirdik. Daha sonra spatula yardımıyla kazıyarak bu görüntüyü elde ettik. Büstün yapımı yaklaşık 1,5 saat sürdü" dedi.

Sivaslılar tarafından ilgiyle karşılanan etkinlik, aşıklık geleneğinin yaşatılması adına anlamlı bir çalışma olarak değerlendirildi.