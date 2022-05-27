Assos Caz Maz'ın programı açıklandı

Geçtiğimiz yıl 'sıfırıncı sene' sloganı ile tek günlük bir programla ilk kez gerçekleşen ve cazseverlerce büyük ilgi ile karşılanan Assos Caz Maz, bu yıl 'birinci senesiyle' kapılarını iki günlük bir programla tekrar açıyor.

1 Temmuz - 2 Temmuz tarihlerinde Kozluyalı'da gerçekleşecek festival, katılımcılara deniz ve doğanın yanı sıra, bölgedeki diğer yan etkinlikleriyle eşsiz deneyimler sunmaya hazırlanıyor.Alternatif sahnenin kendine özgü isimlerinden Güneş Özgeç, besteci ve söz yazarı İdil Meşe ve multi enstrumantalist Jesper Poelke ve caz gitaristlerinden Bilal Kahraman ilk günün özel konukları olacak. Festivalin ikinci gününde ise, vokal, çello ve gitardan oluşan Asena Akan Contempo, kendine has vokal tavrı ve ses rengiyle Türkiye'de caz vokaline yepyeni bir soluk getiren Deniz Taşar ve piyanist Adem Gülşen, farklı tarzları bir arada barındıran vokaliyle dikkat çeken Özge Ürer ve setin başında Reggae üstadı C Fyah sahnede olacak.

- İstanbul