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Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü - Son Dakika

Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü

15.02.2022 09:15

- Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü Amasya'da resim eğitimi alan kadınlar atık şişeleri sanat eserine dönüştürdü.

- Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü

AMASYA - Amasya'da resim eğitimi alan kadınlar atık şişeleri sanat eserine dönüştürdü. Terapi etkisi oluşturan kurslarda üstünü resimlerle süsledikleri şişeleri geri dönüşüme kazandıran kadınlar Sıfır Atık kampanyasına da destek oldu.

Amasya Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği sanat kursları her yaştan kadının ilgisini çekiyor. Aldıkları eğitimler sonrası tablolar yapan kadınlar hünerlerini sergilerken atık şişe, kağıt ve yumurta kabuklarını da muhteşem eserlerinin oluşmasında kullanıyorlar.

Dekoratif tablo kursunda 20'den 70'e kadar her yaş grubundan kursiyerlerinin bulunduğunu belirten usta öğretici Şükran Erol, "Atık şişeleri çöp olmaktan kurtulup sanat eserine dönüştürüyoruz" dedi.

Kursların kendileri için terapi etkisi oluşturduğunu anlatan 70 yaşındaki Fatma Aksu, yaptıkları eserleri satışa sunarak ev ekonomilerine de katkı sağladıklarını anlattı.

2 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bu kursa geldiğini hatırlatan 2 çocuk annesi Serap Geçek, "Çocuklarım üniversiteye gidince evde yapacak bir şey kalmadı. Sanatla ilgilenip resim yapmak istedim. Burada ise çok üretkeniz. Atık gazete kağıtlarından bebekler, şişelerden süs eşyaları yapıyoruz. Çeşitli atıklardan tablolar yapıyoruz" diye konuştu.

Amasya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan ise sanat meraklılarını kurslara davet etti.

Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü
Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü
Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü

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Halk Eğitimi Merkezi, Amasya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Atık şişeler kadınların elinde sanat eserine ve terapiye dönüştü - Son Dakika


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