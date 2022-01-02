Avanoslu Osman usta binlerce yıllık çanakların benzerini üretiyor - Son Dakika

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesindeki atölyelerde çeyrek asırdan fazla süredir emek veren çanak ustası Osman Bircan, ilçede 5 bin yıllık geçmişi olan çanak ürünlerine özgün çalışmalarla yeni tarz katıyor.

Avanos'ta Hititler döneminden beri yapıldığı bilinen ve ilçenin en önemli geçim kaynaklarından olan çanakçılık, ustaların geleneksel ürünlere kattığı yeni formlarla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Küçük yaşlardan beri atölyelerdeki ustalarından öğrendiklerini geleneksel tezgahlarda şekil verdiği çamura aktaran 46 yaşındaki Osman Bircan, bölgedeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ürünleri yeniden modelleyerek turistlerin ilgisini çeken aksesuarlara dönüştürüyor.

Kendisine ait atölyede gün boyu çamura şekil veren Bircan, AA muhabirine, alışılmışın dışında eser ve ürünlere imza atmak için gayret gösterdiğini belirtti.

Atölyesinde, sipariş üzerine yöresel el sanatı ürünlerinden çeşitli çanaklar ürettiğini aktaran Bircan, vaktinin daha çoğunu gagalı Hitit, amfora gibi geçmiş yüzyıllarda kullanılan eserlere harcadığını, hayal gücünü yansıttığı ürünlere güncellik kattığını ifade etti.

Tezgahta çamura şekil vererek ortaya çıkardığı eserlerini bir hafta oda sıcaklığında kuruttuktan sonra fırında pişirdiğini anlatan Bircan, bazı ürünlere de karartma uygulayıp farklı görünüme kavuşturduğunu kaydetti.

Genellikle aksesuar olarak kullanılan bu ürünlerin Kapadokya, Antalya, Marmaris gibi turistik merkezlerde alıcı bulduğunu dile getiren Bircan, "Alaylı olduğum için internetten araştırma yaparak farklı teknikleri öğrenmeye çalışıyorum. Yaptığım ürünleri sosyal medyada paylaşınca yurt içi ve dışından olumlu tepkiler alıyorum. Turistlerin yanı sıra ev dekorasyonu yapan iç mimarlardan talep görüyor." dedi.

Bircan, ortaya çıkardığı ürünleri öncelikle kendi beğenisine sunduğunu, hoşuna gittiğinde tüketicilerin ilgisine yöneltmek için satış galerilerine gönderdiğini kaydetti.

Sergi için Rusya'ya davet edildi

Rusya'dan bölgeye gelen ve ürünlerini beğenen bir iş insanı tarafından sergi için Rusya'ya davet edildiğini, ileriki süreçte çalışmalarını yeni tarz ürünlere yönelterek geleneksel anlayışın dışına çıkmak istediğini dile getiren Bircan, şunları söyledi:

"Kullanım amaçlı ürünlerin yanı sıra kendi tasarımlarımı yapıyorum. Geleneksel ürünler bundan 30 yıl öncesinde de yapılıyordu. Kendi tasarımlarımızda ise eski ile yeniyi harmanlıyoruz. Örneğin gövde kısmını kendim yapıyorum ama üst bölümüne Hitit gagasını yerleştiriyorum. Çalışırken aklıma gelen farklı ürünleri yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ürünü yaptıktan sonra pişiriyoruz. Sonra kömür tozu veya talaşla tekrar fırınlıyoruz. Yöresel ürünler kullanım amaçlı olduğu için tüketicilerce tercih ediliyor ama aksesuar ürünlerimizi yabancılar daha çok alıyor. Bu tür ürünleri yapan çok olmadığı için farklı geliyor ve göze hitap ediyor. Ürünlerimizi gören insanlar saygı duyuyor. Farklı yerlerde görünce ben gurur duyuyorum. Sanatımız çok yorucu, emek istiyor. Yaş ilerledikçe çanak yapmak zorlaştığı için seri olmayan aksesuar amaçlı malzemeler yaparak mesleği sürdürmeyi düşünüyorum."