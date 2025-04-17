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Kültür Sanat

Ayvalık'ta Kadınlar Sahne Aldı

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Ayvalık Kadın Saz Topluluğu, kadın farkındalığını artıran unutulmaz bir konser düzenledi.

17.04.2025 10:23
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İlk kez sahneye çıkan ev hanımları profesyonelleri aratmadı

Ayvalıklı kadınlar verdikleri konserle kadın farkındalığını gözler önüne serdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kadın Saz Topluluğu; müziği seven, sahnede solo şarkı seslendirmeyi hayal eden kadınlara bu yıl da unutulmaz bir deneyim yaşattı. Emel Sönmez yönetiminde, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Haydi Kadınlar Mikrofon Sizde" konserinde sahneye çıkan kadınlar profesyonel sanatçılara adeta taş çıkarttı.

İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde salon tıklım tıklım doluydu.

Konserde; Satı Sözüdoğru, Nefise Tunçer, Ebru Pınar Dere, Neşe Şencan, Sezer Adıgüzel, Meral Doğrular, Selvi Kaya, Elif Uzunlar, Dilek Yenim, Halime Temel, Gökben Özcan, Leyla Uluçay, Ayça Dülgaroğlu, Melek Nilay Gündüz birbirinden güzel şarkı ve türküleri büyük bir başarıyla seslendirdi. Konserde, Ayvalık'ın tanınmış yazarlarından Sevsen Aslantepe de, kendi yazdığı "Ata'ya Özlem" isimli şiiriyle geceye renk kattı.

Vildan Bahtlı, Emel Sönmez, Vildan Uçkaç Aydemir, Pınar Elvanoğlu, Fatma Göker, Oya Turtanak ve Susen Aslantepe'den oluşan Ayvalık Kazın Saz Topluluğu'nun enstrümanlarıyla kadınlara eşlik ettiği konser; Yıldırım Gürses'in "İzmir benim, Van benim" ve İzmir Marşı'nın sahnedeki kadınlar ve salonu dolduran kalabalık dinleyicilerin coşkuyla seslendirilmesiyle sona erdi.

Ayvalık Kadın Saz Topluluğu'nun kurucusu Emel Sönmez ise; " Türkiye'de bir ilk olan ve müziği çok sevdiği halde müziğe zaman ayıramayan kadınlara yılda bir kez düzenlediğimiz bu konserlerde solo bir şarkıyla sahnede yer almasını sağlıyoruz. Sahneye çıkan kadın solistlerimiz, daha önce hiçbir şekilde müzik eğitimi almadı. Koromuzda hiç yer almadı. Bu gece ilk kez sahne aldılar ve solo şarkı söylediler. Hepsi de son derece yetenekli olduklarını göstermiş oldu" dedi.

Her yıl düzenledikleri 'Haydi Kadınlar Mikrofon Sizde' isimli konserin, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Sönmez, "Talep olduğu sürece bu konserlerimizi gelenekselleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık'ta Kadınlar Sahne Aldı - Son Dakika

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