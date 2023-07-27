Başak Güroz ve Canberk Türkeç Dünyaevine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başak Güroz ve Canberk Türkeç Dünyaevine Girdi

27.07.2023 12:13

Başak Güroz, sevgilisi Canberk Türkeç ile dünyaevine girdi. Aile ve dostlarının katıldığı masalsı bir törenle mutluluğa 'evet' dedi. Güroz, sosyal medya hesabından mutlu gününden kareleri paylaşarak, 'Aşkımızı kutladığımız, mutluluğumuzu paylaştığımız ve tam da hayal ettiğimiz gibi bir gündü' notunu düştü.

Güzel oyuncu Başak Güroz, sevgilisi Canberk Türkeç ile dünyaevine girdi. Oyuncu aile yakınları ve dostlarının katıldığı masalsı bir törenle mutluluğa "evet" dedi.

Talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'la evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Başak Güroz, uzun süredir beraber olduğu Canberk Türkeç ile nikah masasına oturdu. Ailesi ve sevdiklerinin katılımıyla kır düğünü yapan oyuncu, balık kesim ve derin yırtmaçlı gelinliğiyle göz kamaştırdı.

Mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Başak Güroz "Aşkımızı kutladığımız, mutluluğumuzu paylaştığımız ve tam da hayal ettiğimiz gibi bir gündü" notunu düştü. Çiftin fotoğraflarına beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

YORUMLAR
500

Oya Aydoğan, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başak Güroz ve Canberk Türkeç Dünyaevine Girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Faiz artışları sürecek mi? Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan "devam" sinyali
11:58 Faiz daha da artacak mı? Merkez'in patroniçesinden "devam" sinyali
11:42 Didem Soydan, içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi! "Babandan utanmıyor musun?" diyen takipçisine yanıtı ise olay oldu: Sülalem rahat
11:38 İçeceğini bacak arasına sıkıştırıp poz veren Didem Soydan, takipçisine verdiği cevapla olay oldu: Sülalem rahat
11:39 Gaziantep'te Psikolojik Sorunları Bulunan Şahıs, Ağabeyini Uykuda Öldürdü
11:36 Madde bağımlısı genç, 5 çocuk babası abisini uykusunda öldürdü
11:28 Merkez Bankası Başkanı'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz sebep enflasyon sonuç' sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?
11:24 Davutoğlu'ndan "gizli protokol" ile ilgili çok kritik açıklama! Kılıçdaroğlu önce "Yok" demiş, sonra "Kusura bakmayın"
11:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" sözü soruldu! Merkez Bankası Başkanı'nın yanıtı sert oldu
11:17 Davutoğlu'ndan deprem etkisi yaratacak "gizli protokol" açıklaması! Kılıçdaroğlu önce 'Yok' demiş, sonra 'Kusura bakmayın'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 12:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: Başak Güroz ve Canberk Türkeç Dünyaevine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement