Başak Güroz ve Canberk Türkeç Dünyaevine Girdi

Güzel oyuncu Başak Güroz, sevgilisi Canberk Türkeç ile dünyaevine girdi. Oyuncu aile yakınları ve dostlarının katıldığı masalsı bir törenle mutluluğa "evet" dedi.

Talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'la evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Başak Güroz, uzun süredir beraber olduğu Canberk Türkeç ile nikah masasına oturdu. Ailesi ve sevdiklerinin katılımıyla kır düğünü yapan oyuncu, balık kesim ve derin yırtmaçlı gelinliğiyle göz kamaştırdı.

Mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Başak Güroz "Aşkımızı kutladığımız, mutluluğumuzu paylaştığımız ve tam da hayal ettiğimiz gibi bir gündü" notunu düştü. Çiftin fotoğraflarına beğeni ve tebrik mesajları yağdı.