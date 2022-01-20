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Başkan Altınok çocuklarla şarkı söyledi - Son Dakika

Başkan Altınok çocuklarla şarkı söyledi

20.01.2022 17:11

Başkan Altınok çocuklarla şarkı söyledi Keçiören Belediyesi konservatuvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde çocuk konseri düzenledi.

Başkan Altınok çocuklarla şarkı söyledi

ANKARA - Keçiören Belediyesi konservatuvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde çocuk konseri düzenledi. Konserde çocuklardan oluşan koro çeşitli görsel şölenleri ve musikileri izleyicilerin beğenisine sundu.

Keçiören Belediyesi konservatuvarı öncülüğünde Yunus Emre Kültür Merkezi, çocuk konserine ev sahipliği yaptı. Çeşitli görsel şölenler ve musikilerin düzenlendiği konsere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocuklar ve aileri de katıldı. Covid-19 önlemleri kapsamında yapılan konsere Ankaralı müzik severler de yoğun ilgi gösterdi.

Burada konuşan Başkan Altınok, "Türk çocuğunun öz güveni yüksek olmalıdır. Burada bir şey söylemek lazım. Biz eğitim sistemimizi değiştirmeliyiz. Ülke de şu vardı; ilkokuldan itibaren yeteneklerine göre yön yol çizerlerdi. Sanatta kültürde başarılı olanlarda böyle olurdu. Geldiğimiz çağımızda gerek sanat gerek kültür gerekse türkülerimiz şarkılarımız şairlerimiz azaldı" diye konuştu,

"Türkülerimiz şarkılarımız bizi anlatır. Acılarımız sevinçlerimiz ve hafızalarımızdır" diyen Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Burada öz güven çok yüksek. Tebrik ediyorum. Devletlerin ve milletlerin geleceği çocuklardır. Atatürk, 'Çocuklarımız geleceğimizdir, gelecek nesli yetiştirecek olanlarda öğretmenlerimizdir' diyor. Onları ne kadar bilgili yetiştirisek geleceğimizde o derecede güzel olur. Bu cennet vatanı bizi bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasa bizde olmazdık. Artık gelecek sizlerin çocuklar."

Başkan Altınok çocuklarla şarkı söyledi
Başkan Altınok çocuklarla şarkı söyledi
Başkan Altınok çocuklarla şarkı söyledi

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Keçiören Belediyesi, Yunus Emre, Çocuk, Şarkı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Altınok çocuklarla şarkı söyledi - Son Dakika


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