Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Ankara'da gösteri yapacak.
Ankara'da ilki düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali, 28 Mayıs-12 Haziran arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle başkentlilere sanat ve müzik şöleni sunacak.
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu da yarın Başkent Millet Bahçesi'nde dans gösterisi sergileyecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, 20.30'da gerçekleştirilecek.
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