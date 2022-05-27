Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak - Son Dakika
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Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak

27.05.2022 16:49
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Ankara'da gösteri yapacak.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Ankara'da gösteri yapacak.

Ankara'da ilki düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali, 28 Mayıs-12 Haziran arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle başkentlilere sanat ve müzik şöleni sunacak.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu da yarın Başkent Millet Bahçesi'nde dans gösterisi sergileyecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, 20.30'da gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Haziran, Ankara, Mayıs, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak - Son Dakika


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