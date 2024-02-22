BBDSO'nun düzenlediği Barok Akşamı konseri büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Kültür Sanat

BBDSO'nun düzenlediği Barok Akşamı konseri büyük ilgi gördü

BBDSO\'nun düzenlediği Barok Akşamı konseri büyük ilgi gördü

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen 'Barok Akşamı' konserinde solistler Ebru Tamer ve Yıldız Çiçek Sivri Turhan ile birlikte sahne aldı. Konserde 'Mi Minör Ciaconna', 'La Follia' ve 'Curtain Tuna on a Ground Timon of Athens Masque' gibi eserler seslendirildi. Konser sonunda solistler, şef ve orkestra büyük alkış aldı.

22.02.2024 23:59
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Barok Akşamı" konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) Ethem Emre Tamer'in yönettiği konserde kemanda Ebru Tamer, çembaloda Yıldız Çiçek Sivri Turhan aynı sahneyi paylaştı.

Gecede, "Mi Minör Ciaconna", "La Follia" ve "Curtain Tuna on a Ground Timon of Athens Masque" gibi eserler solistler ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA

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