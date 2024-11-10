Belemedik Tabiat Parkı\'nda Sonbahar Keyfi

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Adana'nın Pozantı ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Belemedik Tabiat Parkı doğaseverleri ağırlıyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki park, doğal güzellikleri sayesinde sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden oluyor.

Ziyaretçiler, sarı, yeşil ve kırmızı tonlarındaki ağaçların arasında yürüyüp, doğal güzellikleri inceliyor.

Taş ve ahşaptan yapılan yayla evleriyle öne çıkan Belemedik Tabiat Parkı'na gidenler fotoğraf çektiriyor.

Ziyaretçilerden Azra Coşkun, AA muhabirine, parka arkadaşlarıyla geldiğini söyledi.

Geziden keyif aldıklarını belirten Coşkun, "Doğal ve güzel havası var. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. İlk defa geldim, çok beğendim. İnanılmaz fotoğraflar çektirdik." diye konuştu.

Sena Eyin de doğada güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Ağaçların renkleri çok güzel. Burada doğayla iç içesiniz." dedi.