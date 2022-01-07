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Besiciler yavrulayacak koyunlar için 7/24 nöbet tutuyor - Son Dakika

Besiciler yavrulayacak koyunlar için 7/24 nöbet tutuyor

07.01.2022 11:23

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde besiciler, doğum yapacak küçükbaş hayvanları için 7/24 nöbet tutuyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde besiciler, doğum yapacak küçükbaş hayvanları için 7/24 nöbet tutuyor.

Oyaca Mahallesi'nde bulunan yaylada koyunlarını yetiştiren besiciler, yeni doğan kuzuları soğuk hava ve hastalıktan korumaya çalışırken, yavruları beslemek için de her gün iki kez anneleriyle buluşturuyor.

Besici Erdinç Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzulama döneminde hayvanlara daha fazla özen gösterdiklerini söyledi.

Doğum yapacak hayvanların daha hassas olduğunu belirten Uzuner, "Hayvanı yemlemesi ve içeri girip çıkması dahil her şeyine çok dikkat etmek lazım." dedi.

Gece gündüz hayvanlar için nöbet tuttuklarını kaydeden Uzuner, "Bu süreçte 7 gün 24 saat hayvanların içindeyiz. Gece de bir nöbetçi olur. Nöbetçi gündüz dinlenir ve gece de doğumlarla ilgilenir. Doğum yapacak hayvanlara doğum yaptırır. Çünkü doğum yapan kuzunun hemen annesini emmesi lazım." diye konuştu.

Hayvanların her şeyiyle en küçük ayrıntısına kadar ilgilendiklerini belirten Uzuner, "Hayvanları kendi çocuklarımız ve torunlarımız gibi yetiştirip büyütüyoruz ve özen gösteriyoruz. Onlar bizim için aynı çocuk gibi. Kadınlar evde bir çocukla zor uğraşırken biz burada sürünün hepsiyle uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sürüdeki kuzulama iyi"

Sürünün çobanlığını yapan Erdal Korkmaz da sürüdeki kuzulamanın iyi olduğunu ve çok sayıda ikiz doğduğunu söyledi.

Mesleğini severek yaptığını vurgulayan Korkmaz, "Bu hayvanları görmeden duramam. İllaki dağlarda gezeceğim, hayvanlarla uğraşacağım, onları göreceğim. Başka bir meslek yapamam. Bizimki gönülden gelen bir iş. Yoksa çobanlığı herkes yapamaz." dedi.

Besiciler yavrulayacak koyunlar için 7/24 nöbet tutuyor
Besiciler yavrulayacak koyunlar için 7/24 nöbet tutuyor
Besiciler yavrulayacak koyunlar için 7/24 nöbet tutuyor

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Ankara, Oyaca, Doğum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Besiciler yavrulayacak koyunlar için 7/24 nöbet tutuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Besiciler yavrulayacak koyunlar için 7/24 nöbet tutuyor - Son Dakika
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