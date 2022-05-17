Beyin ameliyatı sonrası felç geçiren genç filografiyle hayata bağlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyin ameliyatı sonrası felç geçiren genç filografiyle hayata bağlandı

17.05.2022 13:32

Van'da geçirdiği beyin ameliyatı sonrası sol kolunu tam anlamıyla kullanamayan 27 yaşındaki Tayfun Bakışkan, yakınlarının yönlendirmesiyle öğrendiği filografi sanatıyla yeniden hayata bağlandı.

Van'da geçirdiği beyin ameliyatı sonrası sol kolunu tam anlamıyla kullanamayan 27 yaşındaki Tayfun Bakışkan, yakınlarının yönlendirmesiyle öğrendiği filografi sanatıyla yeniden hayata bağlandı.

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve 7 yıl önce gittiği hastanede beyninde kitle tespit edilerek ameliyata alınan Bakışkan'ın beyninde oluşan hasar nedeniyle sol tarafı kısmen işlevini yitirdi.

Bakışkan, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle eve kapandı. Ameliyattan 4 yıl sonra ailesi ile yakınlarının yönlendirmesi sonucu merak saldığı filografi sanatıyla ilgilenen Bakışkan, özel bir kurumda başlatılan kursa giderek bu sanatın inceliklerini öğrendi.

Sol elini tam anlamıyla kullanamayan Bakışkan, sağ ayağından destek alarak tahta zemine çaktığı çivilerle yapmak istediği deseni oluşturuyor. Bakışkan, farklı renklerdeki iplerle çivilere attığı her ilmek sayesinde yeniden yaşama sevinci kazandı.

Binbir emek vererek birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran Bakışkan, bu tabloları satarak ailesine destek olmaya başladı.

Tayfun Bakışkan, AA muhabirine, ameliyat olduktan sonra çok zor bir dönemden geçtiğini, yaşadığı sıkıntıları uzun süre üzerinden atamadığını söyledi.

Kısa süre önce de annesini kaybettiğini belirten Bakışkan, "Babam ve 5 kardeşimle yaşamımı sürdürüyorum. Karşıma çıkan engelleri sevdiklerimin desteğiyle aşarak hayata tutunmayı başardım. Hayatın önüme koyduğu engellere rağmen mücadele etmekten vazgeçmedim. Bu süreçte ailem bana büyük destek verdi. Ben de elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaman zaman mevsimlik işlerde çalışıyorum. Engelli duruma düştükten sonra ilgilenmeye başladığım filografi sanatı beni hayata bağladı. Çok zor bir sanat. Belki de birçok kişinin yapamayacağı işi yapıyorum. Bu da beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Beyin ameliyatı sonrası felç geçiren genç filografiyle hayata bağlandı
Beyin ameliyatı sonrası felç geçiren genç filografiyle hayata bağlandı
Beyin ameliyatı sonrası felç geçiren genç filografiyle hayata bağlandı
Beyin ameliyatı sonrası felç geçiren genç filografiyle hayata bağlandı

YORUMLAR
500
Satranç turnuvasının birincisi İpekyolu'ndan çıktı Satranç turnuvasının birincisi İpekyolu'ndan çıktı Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip, karda kaydı Doğaseverler 3 bin metrede halay çekip, karda kaydı
Kaynak: AA

İpekyolu, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Beyin ameliyatı sonrası felç geçiren genç filografiyle hayata bağlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: Beyin ameliyatı sonrası felç geçiren genç filografiyle hayata bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement