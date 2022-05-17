Beyin ameliyatı sonrası felç geçiren genç filografiyle hayata bağlandı

Van'da geçirdiği beyin ameliyatı sonrası sol kolunu tam anlamıyla kullanamayan 27 yaşındaki Tayfun Bakışkan, yakınlarının yönlendirmesiyle öğrendiği filografi sanatıyla yeniden hayata bağlandı.

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve 7 yıl önce gittiği hastanede beyninde kitle tespit edilerek ameliyata alınan Bakışkan'ın beyninde oluşan hasar nedeniyle sol tarafı kısmen işlevini yitirdi.

Bakışkan, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle eve kapandı. Ameliyattan 4 yıl sonra ailesi ile yakınlarının yönlendirmesi sonucu merak saldığı filografi sanatıyla ilgilenen Bakışkan, özel bir kurumda başlatılan kursa giderek bu sanatın inceliklerini öğrendi.

Sol elini tam anlamıyla kullanamayan Bakışkan, sağ ayağından destek alarak tahta zemine çaktığı çivilerle yapmak istediği deseni oluşturuyor. Bakışkan, farklı renklerdeki iplerle çivilere attığı her ilmek sayesinde yeniden yaşama sevinci kazandı.

Binbir emek vererek birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran Bakışkan, bu tabloları satarak ailesine destek olmaya başladı.

Tayfun Bakışkan, AA muhabirine, ameliyat olduktan sonra çok zor bir dönemden geçtiğini, yaşadığı sıkıntıları uzun süre üzerinden atamadığını söyledi.

Kısa süre önce de annesini kaybettiğini belirten Bakışkan, "Babam ve 5 kardeşimle yaşamımı sürdürüyorum. Karşıma çıkan engelleri sevdiklerimin desteğiyle aşarak hayata tutunmayı başardım. Hayatın önüme koyduğu engellere rağmen mücadele etmekten vazgeçmedim. Bu süreçte ailem bana büyük destek verdi. Ben de elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaman zaman mevsimlik işlerde çalışıyorum. Engelli duruma düştükten sonra ilgilenmeye başladığım filografi sanatı beni hayata bağladı. Çok zor bir sanat. Belki de birçok kişinin yapamayacağı işi yapıyorum. Bu da beni mutlu ediyor." diye konuştu.