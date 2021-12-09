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Bilecikli engelli, eşinin topladığı dal ve kamışları sepete dönüştürüyor - Son Dakika

Bilecikli engelli, eşinin topladığı dal ve kamışları sepete dönüştürüyor

09.12.2021 11:16
Bilecikli engelli, eşinin topladığı dal ve kamışları sepete dönüştürüyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından yürüme yetisini tamamen kaybeden Erdoğan Yavuz, eşinin topladığı söğüt dalları ve kamıştan ördüğü sepetlerle yaşama tutunuyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından yürüme yetisini tamamen kaybeden Erdoğan Yavuz, eşinin topladığı söğüt dalları ve kamıştan ördüğü sepetlerle yaşama tutunuyor.

Bilecik Belediyesinde şoför olarak çalışırken 1984'te geçirdiği trafik kazasında beli kırılan ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 7 ay tedavi gören Yavuz, daha sonra malulen emekliye ayrıldı.

İstanbul'da 5 yıl önce geçirdiği ameliyatın ardından yürüme yetisini tamamen kaybeden Yavuz, evinde geçirdiği zamanını değerlendirmek amacıyla sepet örmeye başladı.

Eşi ve oğlunun topladığı söğüt ağaçlarının dalları ile kamışları farklı boyut ve şekillerde sepete dönüştüren Yavuz, bunları Osmaneli Belediyesince kendisine tahsis edilen Lefke Han Sanat Atölyelerindeki iş yerinde satışa sunuyor.

Üç çocuk babası Erdoğan Yavuz, AA muhabirine, bu işi köyde çocukluk yıllarında da yaptığını söyledi.

Eskiden bahçeden topladıkları ürünleri bırakmak için kovalarının olmadığını belirten Yavuz, "Domates toplarken hep sepet kullanıyorduk. O sayede bu işi öğrendik. Sepet yapımında kullandığım kamışları Soğucakpınar köyünden kesiyoruz. Söğütleri ise Sakarya Nehri kenarından tedarik ediyoruz." dedi.

Yavuz, emekleyerek her işini görebildiğini, gücünün yettiği ölçüde eşi Semra Yavuz ve çocuklarının desteğiyle üretime devam ettiğini anlattı.

Günde 7 saat çalışıyor

Uzun ve yuvarlak sepetler ördüğünü, büyük pazarcı sepetleri ürettiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Ne isterlerse yapıyorum. Satış miktarı değişiyor. Ayda birkaç adet sattığım da oluyor, haftada birkaç adet sattığım da oluyor. Sağ olsun belediyemiz yaptığımız sepetlerden alıyor. Belediyemiz bana güzel bir imkan sağladı, dükkan verdiler. Yardımcı olacaklarını söylediler ve oluyorlar da Allah bin kere razı olsun. Başkanımız olsun, belediye personeli olsun, geliyorlar 'Şu kadar sepet lazım' diyorlar. Ben daha çok gurur duyuyorum o zaman. Engelliye sahip çıkıyorlar."

Yavuz, asıl amacının para kazanmak değil, zamanını iyi değerlendirmek olduğunu vurguladı.

Her gün 10.00'da başlayıp 7 saat bu işi yaptığını aktaran Yavuz, "Sepetlerin fiyatları 20 liradan başlıyor, 50 liraya kadar veriyorum. Ben kendimi oyalıyorum. Bizim için bir katkı oluyor. Allah bereket versin. Evimin mutfak masrafını da çıkarıyorum." ifadesini kullandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise Lefke Han Sanat Atölyeleri ve Kadın Girişimcilik Merkezinde genç ve kadın girişimciler ile engelli bireylere öncelik verdiklerini belirtti.

Erdoğan Yavuz'un da kendi imkanlarıyla sepet yaptığını ifade eden Şahin, "Bizim için de iyi oldu. Bölgemizde sebze ve meyve üretimi fazla. Bunları koymak için kullandığımız sepetlerimiz beğeni topladı. Hem kardeşimiz kendisine gelir elde ediyor hem de biz bu sepetleri turistik eşya olarak kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan Yavuz, Osmaneli, Engelli, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bilecikli engelli, eşinin topladığı dal ve kamışları sepete dönüştürüyor - Son Dakika


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