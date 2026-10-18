Bingöl\'de \'Ab-ı Hayat Efsanesi\' müzikal tiyatro sahnelendi

Bingöl'de "Ab-ı Hayat Efsanesi" adlı müzikal tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Valilik, Bingöl Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile bazı şirketlerin destekleriyle hazırlanan müzikal, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

Arda Alpkıray'ın yazıp yönettiği ve genel koordinatörlüğünü yaptığı müzikalde Bingöl'ün sözlü anlatıları, dengbejlik geleneği, türküleri ve masalları sahneye taşındı.

Tiyatro oyunuyla kentin kültürel mirasının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Müzikali, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük de izledi.