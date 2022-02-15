William Shakespeare'in yazdığı "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası", Edirne Devlet Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.
Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları performanslarını Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı sahnesinde 2 perde halinde sergileyecek.
Romantik komedi türündeki oyun 22, 23, 24 Şubat'ta saat 20.00'de başlayacak.
Antik Yunan'da geçen bir düğünü konu alan "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyununda, Thesus'u Serkan Yanar, Hermia'yı Kardelen Göktaş, Lysandrus'u Samet Sünbül, Helena'yı Hülya Keli, Demetrius'u İsmail Tütüncü canlandıracak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' Edirne'de sahnelenecek - Son Dakika