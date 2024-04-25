Bolu'da 22 çift, özel bir tarih olan 24.04.2024'ü nikah tarihi olarak seçti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'da 22 çift, özel bir tarih olan 24.04.2024'ü nikah tarihi olarak seçti

Bolu\'da 22 çift, özel bir tarih olan 24.04.2024\'ü nikah tarihi olarak seçti

Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda evlenmek isteyen 22 çift, evlilik yıl dönümlerini özel bir tarihe denk getirmek için 24.04.2024 tarihini tercih etti. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in kıydığı nikahlar, sıralı olarak gerçekleştirildi. Çiftler, nikah tarihini unutmamak ve rakamların şansına inandıkları için bu tarihi seçtiklerini belirtti.

25.04.2024 09:39
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Bolu'da nikah tarihinin özel olmasını isteyen 22 çift, 24.04.2024 tarihini tercih etti.

Evlilik yıl dönümlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğunluk oluşturdu.

Hayatlarını bugün birleştirmek isteyen 22 çiftin nikahı kıyıldı.

Bugün evliliğe ilk adımı atan Koray Altok ve Büşra Bilen çiftinin nikahını Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir kıydı. Özdemir, evlilik cüzdanını geline verirken, damada ise Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Nutuk hediye etti.

Nikah memuru Zafer Kazan, sıralı tarihlere yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Çiftler evlilik tarihini unutmamak adına güzel bir gün olduğu için bugünü tercih etti." dedi.

Kazan, evlenmek için başvuru yapan hiçbir çifti geri çevirmediklerini aktararak, "Başvuru yapan çiftlere nikah tarihlerini vermiştik. Bugün saat 08.30'da nikah kıymaya başladık. Yarım saat, 15 dakika arayla bütün çiftlerimizin nikahlarını kıyacağız. Onların mutluluklarına şahitlik yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Büşra Bilen, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, 24.04.2024 tarihini hem unutmamak hem de rakamların şansına inandıkları için seçtiklerini kaydetti.

Koray Altok da eşinin isteği üzerine 24.04.2024 tarihinde evlenmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da 22 çift, özel bir tarih olan 24.04.2024'ü nikah tarihi olarak seçti - Son Dakika

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