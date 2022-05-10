Bolu'da tescilli evler restore edilecek - Son Dakika

Bolu'da taşınamaz kültür varlığı olarak tescil edilen 14 konutun restorasyonu için çalışma başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlıkça tarihi tescilli konutlara karşılıksız proje yapımı ve restorasyon uygulama yardımları yapıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda bu yıl kent genelinde başvuran konut sahiplerinden projesi uygun görülen birine 34 bin 934 lira proje, restorasyon projesi uygun görülen 14'üne ise 2 milyon 830 bin lira karşılıksız uygulama yardımının yapılması için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2023 yılı için proje ve uygulama yardımlarına başvuruların da başlatıldığı duyuruldu. Proje yardımları için 14 Kasım, restorasyon uygulama yardımları için 30 Aralık'a kadar tarihi tescilli konut sahiplerince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuru yapılabileceği kaydedildi.