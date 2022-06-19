Bolu Valisi Kılıç'tan huzurevi sakinlerine "Babalar Günü" ziyareti - Son Dakika
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Bolu Valisi Kılıç'tan huzurevi sakinlerine "Babalar Günü" ziyareti

19.06.2022 18:55
Bolu Valisi Kılıç'tan huzurevi sakinlerine "Babalar Günü" ziyareti

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ile İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevine Babalar Günü ziyaretinde bulundu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ile İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevine Babalar Günü ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Kılıç, bir devletin ve milletin büyüklüğünün yaşlılarına, anne ve babalarına gösterdiği değerle ölçüldüğünü belirtti.

Tüm babaların bu özel gününü kutladığını bildiren Kılıç, "Evlatlarınız olarak huzurunuz ve rahatınız için bundan sonra sizleri sık sık ziyaret edeceğiz. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin, bizler her zaman yanınızdayız. Devletimizin, milletimizin üzerinden hayır dualarınızı esirgemeyin, sizlerin nezdinde tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Babalar Günü, Ayşe Elif, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bolu Valisi Kılıç'tan huzurevi sakinlerine 'Babalar Günü' ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Valisi Kılıç'tan huzurevi sakinlerine "Babalar Günü" ziyareti - Son Dakika
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